Caiu da mota ao desviar-se de um cão

Um homem na casa dos 60 anos sofreu um despiste de mota, na noite do passado sábado, quando circulava atrás da igreja da Assomada, no Caniço. Ao que tudo indica, a vítima tentou desviar-se de um cão que atravessou a estrada e caiu ao solo, juntamente com uma mulher que seguia no mesmo veículo.

O homem apresentava ferimentos numa mão e foi assistido no local pelos Bombeiros Municipais de Santa Cruz-destacamento da Camacha-, por volta das 23 horas. Posteriormente, foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça para receber tratamento. A.F.