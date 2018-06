A requalificação da histórica infraestrutura do Cais do Carvão, no Funchal, será uma realidade já a partir deste Verão. A intervenção do espaço começa ainda este mês. Trata-se da concretização de uma intervenção municipal falada há longos anos, mas que avançará agora por via de uma candidatura a um co-financiamento no âmbito do Programa Madeira 14-20. O investimento total previsto ascenderá a 290 mil euros.

O presidente da autarquia congratula-se pela “reiterada aposta do actual Executivo, não só na preservação do património histórico do Funchal, mas igualmente na dinamização cultural da cidade, uma vez que este é mais um exemplo da valorização do nosso edificado, mas numa lógica específica de uso científico e cultural.”

A recuperação do Cais do Carvão, como reserva da memória daquele espaço, incidirá na qualificação da infraestrutura para fins educativos e culturais e para actividades específicas do departamento de Ciência da Câmara Municipal do Funchal, que continua a ser exemplo único no país, e, em particular, da sua Estação de Biologia Marinha. O cais recuperará as condições de acostagem e funcionará como apoio importante aos planos existentes para operacionalizar o Ecoparque Marinho do Funchal, que ocupa toda aquela costa.

O Cais do Carvão foi contruído em 1903 pela companhia inglesa Wilson & Co. Ltd., para servir de entreposto ao uso de carvão como combustível para as embarcações a vapor que navegavam através do Atlântico e para os engenhos de cana-de-açúcar. É uma infraestrutura historicamente central para a cidade do Funchal, que surgiu numa época em que o uso do carvão como combustível já se encontrava massificado por todas as marinhas (mercante e de guerra) do mundo ocidental. Foi uma estrutura tecnológica e inovadora, pelo facto de ter sido o primeiro local do género a ser construído na ilha.

Em 1999, a Câmara Municipal do Funchal avançou com a criação da Estação de Biologia Marinha, uma nova infraestrutura vocacionada para a investigação científica e para a divulgação das ciências e tecnologias do mar, em especial nas áreas da biologia e ecologia do litoral e de águas profundas. A estação prosperou desde então, com um trabalho reconhecido nacional e internacionalmente. Nela desenvolvem a sua actividade três equipas de investigadores: a de Biologia Marinha, do Departamento de Ciência e Recursos Naturais da Câmara Municipal do Funchal, a do Centro de Competências das Ciências da Vida da Universidade da Madeira e a do MARE – Centro de Ciências do Mar e do Ambiente.

A intervenção no Cais do Carvão passará pela recuperação do espaço principal que já existe no local, sendo necessária a sua requalificação e, nalguns casos, consolidação estrutural e adaptação à nova funcionalidade. Deverão ser reparadas todas as zonas que foram afectadas pelo desgaste provocado pelo mar ao longo dos anos e será reconstituído o acesso à antiga garagem do guindaste, com reposição de alguns tramos dos carris ainda existentes, sendo a garagem (a céu aberto) um dos pontos onde será divulgada a história do Cais do Carvão, com painéis informativos.

Uso científico e cultural

Paulo Cafôfo salienta: “A reabilitação desta zona histórica permitirá realizar acções de promoção do património cultural marítimo, nomeadamente a colocação de estruturas informativas em várias línguas sobre o funcionamento do uso do carvão como combustível, bem como a realização de exposições temporárias ligadas à temática do Mar.” Igualmente previstas estão, contudo, “intervenções no sentido de possibilitar a captação de água do mar e a construção de uma plataforma da Estação de Biologia Marinha, através da qual será possível manter animais marinhos vivos durante todo o ano, alavancando as atividades de sensibilização para a proteção e promoção do património natural dos mares da Madeira.”