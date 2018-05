Cafôfo nas Tosquias deixa governantes de fora

O presidente da Câmara Municipal do Funchal foi convidado a participar nas Tosquias que a Associação Cartilha Madeirense organiza, no próximo domingo, na Bica da Cana. O presidente da colectividade, Valter Chaves, confirmou a presença do autarca funchalense nesta iniciativa dizendo que não convidou qualquer governante e explica: “Porque o Executivo madeirense não apoia a nossa causa”.

Ao contrário, sublinha o dirigente, o edil da ‘capital’ “apoia a reabilitação do pastoreio ordenado, orientado e planeado”, daí defender “fazer todo o sentido que esteja presente”.

E continua o discurso sem qualquer tipo de rodeio. “Vamos ser claros: se os nossos governantes não apoiam a nossa causa, porque motivo iríamos fazer convites?”, questionou em jeito de resposta à curiosidade pelo facto de os governantes não estarem na lista de convidados. “Não estão, mas se quiserem aparecer, evidentemente que não serão corridos, longe disso, serão bem-recebidos”, assegura.

Lembra que a iniciativa decorre a partir das 11 horas no planalto mais famoso da Região, e garante que não será por falta de licenciamento que não haverá festa rija: “Tanto a Câmara Municipal da Ponta do Sol como o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas autorizaram o nosso convívio e temos tudo preparado para o convívio”.

São esperadas “cerca de mil pessoas”, algumas dos quais “virão em cinco autocarros”, fretados para o efeito, outras ainda nos seus “próprios automóveis”, adianta, frisando aquela que será a primeira actividade deste género sob a organização da Associação.

A acção não é inédita. No ano passado, um grupo de pastores quis reavivar tradições tão antigas como esta organizando tosquias na Fonte do Bispo, recorda o representante da Associação de Pastores das Serras de Santo António, São Roque e Areeiro. Tal como nessa altura, para este fim-de-semana serão disponibilizadas cerca de 60 ovelhas para poderem ser tosquiadas. “Vamos participar em força e mobilizados até que o nosso objectivo se cumpra”, disse não se furtando em dizer qual: “A eleição de Cafôfo como presidente do Governo”.