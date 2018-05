Cafôfo inicia viagem a Londres

Tem início hoje a visita oficial do presidente da Câmara do Funchal ao Reino Unido, uma deslocação sempre com os minutos contados tal é a agenda de encontros que o edil possui até domingo, dia em que encerra a sua estadia, um momento que serve para não só o autarca funchalense estabelecer contactos e iniciativas a diversos níveis tendo em especial linha de conta que os madeirenses assumem para a vida económica, social e cultural daquela que é uma das maiores e mais dinâmicas urbes do mundo, permitindo reforçar os laços com a diáspora na capital londrina, bem como ajudar que o grupo de empresários que o acompanham possam mostrar todo o potencial de negócio que registam nas diferentes sociedades.

Assim, algumas horas depois da chegada da comitiva a terras de Sua Majestade, Paulo Cafôfo reúne com elementos da organização para poder inteirar-se e agradecer todo o empenho que os emigrantes colocaram nesta iniciativa que conta com a colaboração da Empresa Diário de Notícias.

Amanhã, Cafôfo começa logo às 9h30 com uma visita ao Consulado Geral em que está prevista uma reunião com Joana Gaspar inteirando-se dos principais problemas da comunidade e de tudo aquilo que a diplomacia portuguesa tem vindo a efectuar numa fase particularmente difícil pelo facto do Reino Unido estar de saída da União Europeia.

Logo depois ruma a Lambeth, município que se estima residam cerca de 40 mil portugueses, uma comunidade numerosa que Paulo Cafôfo fez questão de incluir no roteiro.

Durante a tarde está reservado um encontro promovido entre a autarquia e a AICEP – Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal – em que o tema principal será “investimento e negócios no Funchal - condições de atractividade”, uma oportunidade para que a classe empresarial (madeirenses e ingleses) saibam o potencial que a capital reúne. O dia fecha com um jantar com empresários portugueses.

No sábado, a manhã do edil está reservada para uma visita a várias empresas de madeirenses em Londres e durante a tarde tem agendado um encontro com responsáveis das associações e clubes portugueses, precisamente a anteceder o jantar com emigrantes. Um convívio que há cerca de duas semanas está esgotado numa sala de um hotel com capacidade máxima para acolher 800 pessoas.

No fecho da deslocação, Cafôfo ainda tem espaço para estar presente na missa presidida pelo padre Carlos Gabriel na igreja St. Mary of Angels Moorhouse e conviver com os fieis católicos, seguidamente está convidado para ir a Stockwell, uma zona onde residem milhares de madeirenses.

Pelo meio desta intensa agenda estão reservados encontros com diversas figuras da política de Londres e das comunidades madeirenses, nomeadamente com Mayors e conselheiros.