Cafôfo em Londres para renovar afectos e atrair investimento

O presidente da Câmara Municipal do Funchal vai participar num encontro com a comunidade emigrante radicada em Londres levando na bagagem diversos objectivos, um dos quais consiste em manter contactos com empresários com o propósito de capitalizar investimento no município na área da revitalização urbana – mas não só – onde diz ser “muito rentável” concretizar projectos. Paulo Cafôfo deslocar-se-á a 31 de Maio aproveitando para renovar “afectos” com diferentes gerações que enfrentam diversos constrangimentos, um problema que diz estar “identificado” e “solidário”.

É o caso da inexistência de uma ligação aérea entre Madeira e Londres, e é ainda a deficiência dos serviços do Consulado que colocam entraves aos emigrantes, soluções que embora não sejam da competência da autarquia, confessa que sempre que estabelece diálogo com governantes do Governo da República transmite as “preocupações e anseios” exercendo uma “magistratura de influência” ou sendo um porta-voz da comunidade lusa.

É justamente por isso que considera “importante” este tipo de ponte pode resultar em benefícios tanto para investidores como para a Região ou para o município que representa, em particular.

E dá uma sugestão de aplicabilidade dos recursos financeiros: “Criamos uma área de revitalização no qual temos associado a tudo isto um pacote de incentivos e benefícios, num programa que lançamos, chamado ‘Cidade com Vida’, além disso quero relembrar o Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas (IFFRU), programa que pode ser registado candidaturas, que aprovadas, têm condições muitas vantajosas”, afirmou, destacando a “eficiência de resposta dos processos” que o balcão do investidor oferece.

Cafôfo diz-se confiante quanto ao Brexit e que nota que os emigrantes, particularmente residentes em Londres pretendem regressar à Madeira. “Se quiserem regressar temos de estar preparados para acolhe-los da melhor forma possível, mas vamos encarar com serenidade”.

De resto, admite efectuar mais deslocações do género a outros pontos onde estejam uma significativa comunidade emigrante levando “um abraço fraterno” e garantir, se possível, dividendos para a Região.

Visita em 2017

No final do ano passado o autarca funchalense visitara a capital londrina obtendo boas impressões mas constrangimentos que prometeu fazer eco. Na primeira visita enquanto presidente da Câmara Municipal do Funchal jantou com empresários, num encontro promovido pelo madeirense Paulo Gouveia, foi à missa dominical da comunidade portuguesa, e encontrou conterrâneos que não puderam estar na Madeira no Natal porque as viagens custam mais de 800 libras por pessoa, razão pela qual deixaram queixas à TAP.

Organização DIÁRIO

n A Empresa Diário de Notícias tem uma longa tradição na organização deste tipo de eventos junto das diferentes comunidades emigrantes. Uma vez mais o DIÁRIO volta a aproximar os madeirenses à terra numa iniciativa que arranca a 31 de Maio na qual se associam uma comitiva de diversas figuras da nossa praça.

No dia 1 de Junho o edil funchalense encontrar-se-á com o cônsul-geral. Seguir-se-á uma visita a várias empresas e encontros com responsáveis de todos os clubes e centros madeirenses. À noite está previsto um jantar com empresários.

No dia 2 de Junho o destaque vai para um jantar com a comunidade onde está prevista a participação de 800 pessoas. No domingo, 3 de Junho, Paulo Cafôfo participará na missa de celebração em Londres e volta a manter contactos com os conterrâneos.