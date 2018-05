Cafôfo destaca todas as boas razões para “ficar na cidade”

Depois da abertura oficial realizada ontem, prossegue esta quinta-feira a edição de 2018 do festival Fica na Cidade, aquele que é o maior festival de música urbana da Região e que decorrerá até 9 de Maio.

E tal como é tradição, o presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Paulo Cafôfo, marcou presença na abertura oficial deste festival, cuja quarta edição aposta num regresso às origens, visando dar a conhecer ao grande público novas bandas e projectos emergentes regionais, nacionais e internacionais.

Paulo Cafôfo esteve no Largo do Chafariz e na Praça Amarela, a acompanhar os concertos deste dia inaugural, e não escondeu o contentamento pelo primeiro de oito dias “em que o Funchal estará ainda mais em festa, em que haverá ainda mais razões para ficar na cidade ao fim do dia e usufruir de tudo o que temos para oferecer, da música ao bom ambiente, da comida, à bebida e aos amigos”.

Este ano, conforme já noticiou o DIÁRIO, serão 150 músicos envolvidos em 40 concertos, divididos por 4 palcos, cada um, uma identidade própria. A ACIF volta a associar-se ao Fica na Cidade, com o evento ‘À Descoberta dos Sabores’, que juntará este ano 34 restaurantes, levando cada um a apresentar uma ementa temática do festival.

O presidente da CMF destacou “o crescimento e a inovação permanentes, num contexto de afirmação permanente daquela que é a nossa identidade” e convidou “todos os madeirenses a virem descobrir uma oferta que é rica todos os dias”.

“Esta quina-feira teremos, por exemplo, uma das grandes novidades desta edição, que será a primeira das ‘after parties’ patrocinadas pelo La Vie Funchal, no evento ‘Fica depois do FICA’”, disse. A iniciativa repete-se amanhã e no sábado e vai reunir no Museu Café, a partir das 23 horas, vários DJs, VJs e artistas plásticos.

Para Cafôfo, o Fica na Cidade volta a ter três objectivos: “O primeiro é animar a cidade, porque temos um clima extraordinário e uma cidade convidativa, e queremos que as pessoas fiquem a usufruir a cidade depois do trabalho; o segundo é apoiar bandas regionais e emergentes, dando palco a toda a gente que tem qualidade, e a música que talvez não estamos habituados a ouvir; e o terceiro é dinamizar o comércio local, envolvendo os parceiros e capitalizando o facto de termos muita gente na rua”, acrescentou Paulo Cafôfo, registando a moldura humana que já se pôde sentir no primeiro dia.