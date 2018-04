Cafôfo defende orçamento participativo regional

O presidente da CMF gostaria que houvesse um orçamento participativo a nível regional. Paulo Cafôfo expressou esse desejo, ontem, na assinatura de um protocolo tripartido - Fundação PT, Segurança Social e PSP, que vai permitir oferecer aparelhos de teleassistência a 100 idosos do Funchal. Um projecto resultante do Orçamento Participativo do Estado de 2017 e proposto por Maria Conceição. Estes 100 juntam-se aos cerca de 700 que, pela Região, já usufruem de idêntico serviço.

A assinatura do protocolo aconteceu no comando regional da PSP e contou com as secretárias de Estado da Administração Interna, Isabel Oneto, e da Modernização Administrativa, Graça Fonseca.

Além de Oliveira Martins, da PSP, participou no encontro a titular da Secretaria dos Assuntos Sociais. Rita Andrade revelou que 1.810 idosos frequentam os centros de dia e convívio sob a tutela do Governo e 3.455 recebem ajuda domiciliária, onde se inclui a entrega de 470 refeições diárias.

Os dispositivos de teleassistência, que vão ser disponibilizados no Funchal, a idosos com mais de 65 anos, através da Segurança Social onde devem apresentar as candidaturas, contactam directamente com a PSP. Um modelo que é único no País, mas que poderá ser alargado a outras áreas, como referiu a secretária de Estado da Administração Interna, na assinatura do protocolo. “O contributo da Polícia de Segurança Pública vai ser decisivo, acima de tudo para verificarmos também da potencialidade de replicarmos este projecto mais tarde noutras zonas do país”. “Este tipo de projectos é fundamental na perspectiva da prevenção criminal”, disse Isabel Oneto, fazendo notar que muitos idosos não têm carência social, mas têm uma vulnerabilidade que os coloca como potenciais vítimas de crime, pelo que as autoridades “têm o dever” de garantir a sua segurança.

Graça Fonseca vincou o que o Orçamento Participativo tem de novo neste ano: pode ser feito através da Internet, até 24 de Abril; tem uma dotação de cinco milhões de euros, mais dois do que no ano passado; e abrange, na Madeira, as mesmas áreas que a nível nacional.

“São cinco milhões de euros que não estão destinados a nenhum ministro. Nem mesmo o ministro [das Finanças] Mário Centeno pode retirar esse dinheiro para outros fins”.