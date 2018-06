Cafôfo ‘apadrinha’ gabinete de apoio ao emigrante em Crawley

A visita do presidente da Câmara Municipal do Funchal a Londres não poderia começar da melhor forma. Paulo Cafôfo ficou “muito satisfeito” por ouvir por parte do Mayor da cidade de Crawley, a sul da capital londrina e onde se estima que residam sete mil madeirenses, que o primeiro português eleito ao cargo, Carlos Castro, dentro de um mês pretende abrir um gabinete de apoio ao emigrante.

O objectivo desta acção do político ‘trabalhista’ é incutir maior celeridade no acesso de informação numa fase que o Reino Unido está de saída da União Europeia. O espaço funcionará dentro do período laboral mas o Mayor admite alargar o funcionamento para que os serviços consigam auxiliar quem trabalha fora do expediente normal, disse ao nosso jornal.

O autarca funchalense ouviu o anúncio efectuado precisamente na Chamber Room, a sala onde decorrem as reuniões de vereação, e de seguida aplaudiu a iniciativa. Paulo Cafôfo lembrou que na troca de diálogo que manteve com o seu homólogo registou “a atenção” que Carlos Castro nutre pela comunidade portuguesa sobretudo para as questões sociais considerando que “apoio directo nesta fase de transição, em que o desconhecimento e a pouca informação fazem parte de algumas das preocupações”, disse minutos depois de ter pisado solo londrino.

“Saber que há um Mayor português que está interessado em criar uma estrutura e dar todo o apoio aos portugueses, será excelente”, sublinhou ainda nos Paços do Município.

Carlos Castro fez questão de explicar toda a dinâmica a Cafôfo, salientando que os 107 mil habitantes muitos são pertencentes a várias etnias.

Cafôfo mostrou-se sempre atento aos constrangimentos e às soluções políticas que estão em andamento. Antes frisou que a vista ao ‘Town Hall’ – Câmara Municipal – serviu para conhecer não só as competências distintas e diferentes daquela que é a nossa realidade, ainda para mais liderada por um português, é uma satisfação verificar que a comunidade portuguesa está tão bem integrada que depois consegue ascender a cargos de liderança política. Isso é bom particularmente nesta fase de transição do Brexit, porque precisamos ter líder locais que possam defender a nossa população”, observou Paulo Cafôfo que lidera uma comitiva de vários empresários madeirenses que aproveitam oportunidades de negócio.

“Congratulo-me por constatar que o Mayor Carlos Castro está empenhado e motivado com a criação da estrutura que dentro em breve prometeu abrir”, salientou que aproveitou para entregar uma garrafa de Vinho Madeira com 20 anos e uma medalha alusiva à capital madeirense.

Crawley esquecida

Carlos Freitas não deixou passar a oportunidade para congratular-se pelo facto de Paulo Cafôfo colocar na sua agenda de quatro dias um encontro com o representante de uma cidade tão importante como é Crawley: “Muitos vezes vejo políticos que chegam de Portugal e esquecem-se que aqui residem muitos portugueses. Tenho de agradecer ao Paulo Cafôfo a gentileza e a delicadeza de ter cá vindo e perceber as dificuldades e as potencialidades que são imensas”, disse, apesar de reconhecer que a situação do Brexit coloca algumas reticências.

Dia intenso

Hoje o presidente da Câmara do Funchal tem os minutos contados tal é a agenda de encontros. Começa logo às 9h30 com uma visita ao Consulado Geral em que está prevista uma reunião com Joana Gaspar inteirando-se dos principais problemas da comunidade e de tudo aquilo que a diplomacia portuguesa tem vindo a efectuar numa fase particularmente difícil pelo facto do Reino Unido estar de saída da União Europeia.

Logo depois ruma a Lambeth, município que se estima residam cerca de 40 mil portugueses, uma comunidade numerosa que Paulo Cafôfo fez questão de incluir no roteiro.

Durante a tarde está reservado um encontro promovido entre a autarquia e a AICEP – Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal – em que o tema principal será “investimento e negócios no Funchal – condições de atractividade”, uma oportunidade para que a classe empresarial (madeirenses e ingleses) saibam o potencial que a capital reúne. O dia fecha com um jantar com empresários portugueses.

Jantar com Organização

Ao início da noite a comitiva de 20 elementos onde estão alguns empresários madeirenses jantaram com a emigrantes radicados em Londres e que estão a colaborar com a Empresa Diário de Notícias nesta visita Paulo Cafôfo e onde se faz acompanhar também do vereador Bruno Martins.

Carlos Pereira reconhecido

Uma das figuras que integra a comitiva é o presidente do CSMarítimo e igualmente empresário. À chegada ao aeroporto de Gatwick o dirigente foi surpreendido por um grupo de emigrantes madeirenses que quiseram tirar várias fotografias ainda na placa do aeroporto.

Calado cumprimenta funcionário

O sistema político no Reino Unido é totalmente diferente do português. Por exemplo, o Mayor Carlos Castro é bancário no Santander Totta. Ora na comitiva está Victor Calado, director Madeira/Açores do Santander Totta que quis cumprimentar o colega. A resposta de Castro saiu rápida sabendo que ali estava um quadro superior: “Sou um bom funcionário!”, atirou perante uma efusiva gargalhada da comitiva.

Novas instalações

As instalações da Câmara de Crawley onde 350 funcionários exercem funções está completamente obsoleta daí que está a ser preparada uma transferência de local.