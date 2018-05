Café do Teatro traz cantor parceiro de Enrique Iglesias

Juntos criaram e protagonizaram os sucessos mundiais ‘Bailando’ e ‘Súbeme La Radio’ e vão estar em Portugal, a 30 de Maio, para dar um muito aguardado megaconcerto no Altice Arena, na capital portuguesa. Um é espanhol - Enrique Iglesias - reconhecido mundialmente, enquanto o outro é cubano, compositor, músico e cantor chamado Descemer Bueno. E será este último que virá à Madeira dias depois do concerto em Lisboa, para um grande espectáculo que decorrerá no remodelado Café do Teatro, a 9 de Junho, um sábado, véspera de feriado do Dia de Portugal.

Descemer Bueno, que acaba de lançar a música ‘Nos Fuimos Lejos’ juntamente com Enrique Iglesias (e a participação de Micha), um tema que já tem mais de 25 milhões de visualizações só no Youtube num espaço de um mês, faz parte da digressão de Enrique Iglesias a Portugal e foi desafiado pelo Grupo do Café do Teatro a vir à Madeira.

“Descemer Bueno só faz digressões com o Enrique Iglesias, mas ele quer conhecer a Madeira e então aceitou cá vir”, começa por dizer Dário Silva, do Grupo do Café do Teatro.

“No dia 9 de Junho vamos fazer uma grande festa, em género de antecipação do Verão, que trará este cantor cubano que dá a voz a ‘hits’ juntamente com Enrique Iglesias como ‘Bailando’ e ‘Súbeme La Radio’”, acrescenta.

“Um artista destes que está em primeiro lugar no top mundial e que canta ao lado de Enrique Iglesias não é nada fácil trazer até à ilha, mas a Madeira e todos os madeirenses assim o merecem”, conclui.

Descemer Bueno fecha contrato com a Sony Music Latin

O cantor, compositor e produtor cubano Descemer Bueno assinou, há menos de dois meses, um contrato com a Sony Music Latin, em parceria com Enrique Iglesias.

Ora, para dar início à nova ‘aliança’, Descemer lançou então, juntamente com Iglesias, o novo ‘single’ intitulado ‘Nos Fuimos Lejos’, uma canção com melodia viciante e que segue os ‘passos’ das outras colaborações de sucesso de Descemer e Enrique, incluindo os sucessos ‘Bailando’ e ‘Súbeme la Radio’.

Aos ‘media’, Enrique garantiu que a inclusão de Descemer no seu elenco, assim como a aliança estratégica do cubano com a Sony, são um marco na sua trajectória: “Descemer e eu escrevemos músicas juntos há mais de 10 anos. Temos uma excelente parceria. Ele é um cantor, compositor e artista extremamente talentoso. Não poderia pedir um começo melhor do que empreender esta jornada junto com o meu amigo”.

Enrique Iglesias acrescentou ainda: “É um grande prazer poder estar com meu irmão Descemer no início desta nova etapa. Ele é um grande compositor e artista com quem tive a sorte de escrever muitas canções e compartilhar belos momentos ao longo da minha carreira”.

Já Descemer Bueno contou que está animado com o novo ‘single’: “Sinto que este é um momento muito importante na minha carreira como artista e compositor. Muito feliz de fazer parte da grande família Sony Music. ‘Nos Fuimos Lejos’ é uma colaboração com Enrique Iglesias e El Micha que é cheia de vitalidade e boa energia. Gostamos muito de fazer essa música e ‘videoclip’ que certamente será apreciado por muitos”, disse o artista em Março, dias antes do lançamento do vídeo no Youtube.

Actualmente, Descemer Bueno está a preparar o seu novo álbum, o segundo da carreira.