Café do Teatro reabre com actuação da belga Kate Ryan

Depois de um período de quase dois meses e meio de profundas obras, abriu ontem um dos mais emblemáticos espaços de lazer no ‘coração’ do Funchal. Trata-se do Café do Teatro, que ontem surgiu profundamente remodelado aos olhos de quem passeava na Avenida Arriaga, isto depois de um investimento de cerca de 400 mil euros que visou requalificar um espaço que já não era sujeito a obras de manutenção há mais de 20 anos.

Dário Silva, do Grupo do Café do Teatro, explica que as obras demoraram um pouco mais do que estava inicialmente previsto no projecto, por uma série de razões que passou a elencar, a primeira das quais diz respeito aos cuidados extremos que teve de haver com um espaço que é património da cidade do Funchal, logo, da Madeira.

O mau tempo que também se fez sentir nas últimas semanas atrasou não só o curso das obras (dificultou as pinturas), mas também retardou a chegada à Madeira de materiais que viajavam de barco e que não puderam desembarcar nas datas previstas.

Embora o bar tivesse aberto ontem, ainda faltam alguns pormenores que farão a diferença, como é o caso dos ‘led walls’ que devem ficar instalados muito em breve.

“Queremos reabrir em força e por isso estamos a prever realizar um evento oficial de reabertura no final do mês, mais precisamente a 28 de Abril”, diz Dário Silva.

Para essa festa especial haverá uma artista internacional convidada, autora da versão de maior sucesso internacional do êxito ‘Voyage, Voyage’ (de 1986, da cantora Desireless). Trata-se da cantora belga Kate Ryan, nome artístico de Katrien Veerbeck, uma artista que se lançou no mundo da música oficialmente em 2001 com o ‘single’ de estreia ‘Scream for more’, que teve sucesso na Europa e nos Estados Unidos da América.

Kate, que 2006 foi seleccionada para representar a Bélgica no Festival da Eurovisão, lançou em 2007 a sua versão de ‘Voyage, Voyage’, que galgou as tabelas musicais sobretudo na Bélgica, Alemanha, Suécia, Polónia, Suíça e Áustria.

Por exemplo, no Youtube, esta música tem mais de 19 milhões de visualizações.

Hoje, a artista premiada nos World Music Awards anda em digressão pela Europa a promover os seus álbuns e a conquistar novos públicos. Dona de uma voz sensual e potente, Kate Ryan estrear-se-á assim na Madeira como convidada artística do evento que marcará a reabertura do Café do Teatro.

De resto, o espaço vai passar a funcionar mais virado para a rua e com espaço aberto, algo que se irá reflectir nos eventos que tem programado para os próximos tempos e que oportunamente irão ser revelados.

“Queremos fazer um agradecimento especial ao presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, e à Secretaria do Turismo, através da Direcção da Cultura, pela forma como decorreram as obras”, concluiu Dário Silva.