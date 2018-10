Vários cães de grande porte foram encontrados mortos com suspeitas de envenenamento, no Caminho do Pico do Infante, atrás do campo da Nacional.

Um morador, que habitualmente costumava alimentar estes animais abandonados, garante ter visto pedaços de carne espalhados junto a estes cães, que morreram ao longo da última semana.

A mesma fonte diz não compreender “tamanha maldade humana”,...