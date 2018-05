Cães atacam galinhas em hotel do Monte

Dois cães terão atacado as galinhas do Hotel Quinta do Monte, acabando por matar sete desses animais, na madrugada de sexta-feira. O caso foi comunicado às autoridades, que tomaram conta da ocorrência.

O Hotel Quinta do Monte, conhecido pela sua exploração agrícola, possui também uma zona com animais, nomeadamente coelhos e galinhas. Foi na manhã de sexta-feira que um funcionário se apercebeu que, ao que tudo indica, durante a noite, esses animais terão sido atacados. Os cadáveres estavam espalhados pelos jardins circundantes do galinheiro, sendo que este estava parcialmente destruído. Também algumas plantas e vasos foram derrubados.

Segundo Américo Gonçalves, administrador do grupo, todo o perímetro do hotel e jardins encontra-se vedado, pelo que a entrada dos cães apenas seria possível caso tivessem entrado pelo portão principal. “Todo o perímetro está vedado e os animais apenas conseguiam entrar pelo portão principal aproveitando, por exemplo, a entrada de um cliente”, explica ao DIÁRIO.

Já pela manhã, sete galinhas foram encontradas mortas. De acordo com o administrador, não é habitual encontrar cães errantes nessa zona, pelo que “tudo indica que são cães com dono”.

Esta não é a primeira vez que tal situação acontece. “Já no ano passado, os nossos animais tinham sido atacados”, explica. Acrescenta ainda que também na Quinta das Almas, na Camacha, pertencente ao mesmo grupo, três cabras foram atacadas. “Se for um ser humano, é agredido mas não é crime. Se a gente agredir um animal somos imediatamente presos”, afirmou o administrador. “Se for apanhado a agredir um animal é preso, se for um ser humano não é”, fez questão de frisar Américo Gonçalves.

A administração do hotel apresentou queixa junto da PSP, que se deslocou ao local e tomar conta da ocorrência.