‘Cadetes do Exército’ vai formar jovens estudantes

O projecto-piloto começou na Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco e está agora apto para chegar a outros estabelecimentos de ensino da Região. O projecto ‘Cadetes do Exército’, que já decorre a nível nacional, foi ontem apresentado aos directores das escolas da Madeira, no RG3, com a presença do secretário da Educação.

No fundo, esta é uma iniciativa do Exército, em parceria com a secretaria regional da Educação, que pretende ser uma forma de preparar os jovens, com idades compreendidas entre os 14 e os 16 anos, para serem um exemplo. “Para que ao nível da comunidade escolar, onde pertencem, sejam vistos como referências, não só nos valores, mas também na forma de estar, na presença e uniformidade”, explicou Carlos Perestrelo, comandante da Zona Militar da Madeira.

Assim, cabe agora às escolas criaram os Clubes de Defesa, que servem como forma de encaminhar os jovens para a formação, a decorrer no RG3. Entre os módulos a leccionar, durante cerca de três meses, encontram-se a topografia, armamento e tiro, técnicas de montanhismo, socorrismo e moral cívica e militar.

Um professor deverá ser responsável por cada clube, servindo de ponte entre o Exército e a escola, com a formação a ser dada pelos militares.

Por seu lado, Jorge Carvalho afirmou que a sessão de ontem teve como objectivo dar a conhecer o projecto para que possa ser colocado em prática nas escolas, caso estas assim o entendam. “Temos aqui praticamente todas as escolas de 1º ciclo, 2º ciclo, 3º ciclo e ensino secundário da Região”, assumiu o secretário da Educação, que se mostrou confiante de que este projecto terá muita adesão por parte das escolas.