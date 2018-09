Cadela da GNR ‘desmantela’ nova rede de droga

A detecção de uma encomenda com haxixe pela cadela ‘Amora’, da GNR, esteve na origem do desmantelamento de uma alegada rede de tráfico de droga na Madeira. Os 12 arguidos, a maioria deles jovens estudantes com menos de 30 anos, começaram a ser julgados há uma semana, no Juízo Central Criminal do Funchal (Edifício 2000). Quatro deles estão em prisão domiciliária desde Agosto do ano...