Cabo Verde vai entrar na rede da Atlanticulture

Cabo Verde vai integrar as redes de centros culturais do Atlanticulture, unidades de produção de conhecimentos e desenvolvimento de iniciativas nas áreas das artes, cultura e criatividade, com sede no Fórum Machico.

A garantia foi dada pelo Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC), Abraão Vicente, que esteve na Madeira na inauguração do Atlanticulture Center como convidado de honra para falar sobre a gestão cultural em Cabo Verde e o modo como o país tem estado a criar, de certa forma, uma dinâmica para a internacionalização da cultura: Como ficou bem impressionado com o que viu no evento, mal chegou a Cabo Verde fez questão de dizer presente e apanhar “esta oportunidade de trabalhar em rede”.

“O Atlanticulture Center quer estabelecer uma rede de centros culturais da mesma dimensão e com a mesma dinâmica que foi inaugurada na Madeira. O grupo quer expandir-se para Cabo Verde, Luanda (Angola), Maputo (São Tomé e Príncipe) e provavelmente para Timor Leste. O objectivo é criarmos as condições para termos uma rede que faça programações culturais a nível destes países. Por exemplo, na Madeira abriu-se a exposição de DDiArte que é uma das duplas mais conhecidas no mundo da fotografia digital. Queremos trazer esta dinâmica e esses artistas para Cabo Verde, algo que só iremos conseguir de fato com a mobilização de fundos europeus e trabalhando em rede”, refere Abraão Vicente.

O Atlanticulture tem como principal campo de acção a criatividade e a cultura contemporânea, desde uma perspectiva inclusiva e multidisciplinar. Comprometidos com a cultura como ferramenta para reformular a sociedade contemporânea, gerar mudanças efectivas e impactos positivos, a atlanticulture está constantemente à procura de respostas aos desafios modernos, tanto sociais, humanos e materiais, combinando criatividade, economia, indústria, comunicação, pesquisa e inovação.

Após a garantia do apoio de Miguel Albuquerque e agora do apoio de Cabo Verde, a Atlanticulture vê assim a sua rede crescer e ganhar dimensão internacional, factor de regozijo mas sobretudo de responsabilidade acrescida. O próximo passo deve passar obrigatoriamente pelos Açores, completando assim o triângulo da Macaronésia que fala Português.

O ‘Atlanticulture Center’, promovido pela Atlanticulture, tem como missão a promoção e desenvolvimento das Artes, Cultura e Criatividade da Madeira e assume-se como Incubadora Cultural e Criativa do Atlântico.