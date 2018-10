Cabo Verde aprende com a Madeira a proteger o mar

Durante a próxima semana o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) será o anfitrião de uma visita de técnicos, gestores e decisores de Cabo Verde, ligados à gestão de áreas marinhas protegidas, pescas e fiscalização no mar.

Uma visita que surge enquadrada no projecto ‘Sustainable management of Santa Luzia Marine Protected Area’ - do qual o IFCN é entidade associada...