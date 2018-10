A equipa feminina do CAB Madeira alcançou ontem a sua primeira vitória na Liga Feminina de Basquetebol, ao impor-se no confronto com o CAD/Coimbra, por 75-63, numa partida a contar para a segunda jornada da competição. Um jogo marcado pelo excelente desempenho da norte-americana Mandy Coleman, autora de 30 pontos (40% do total da equipa), aos quais juntou ainda 11 ressaltos e 2...