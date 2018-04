CAB procura primeira vitória ante o Benfica

É um CAB Madeira à procura da primeira vitória na segunda fase da liga masculina de basquetebol que recebe esta noite, às 20h15, no seu pavilhão, o Benfica, num jogo da quinta jornada da competição e que marca o início de um ciclo de quatro jogos num curto espaço de pouco mais de uma semana.

Um encontro que se adivinha recheado de dificuldades para o conjunto orientado por João Paulo Silva, perante um adversário que lidera a competição com 48 pontos, fruto de 22 vitórias e apenas quatro derrotas. O Benfica é, de resto, um dos mais fortes candidatos à conquista do título nacional, tendo apenas perdido um embate nesta segunda fase da prova.

Quanto à formação madeirense, que ainda não pode contar com Fábio Lima, soma três derrotas nos jogos realizados desta fase da competição, o que acaba por não ser muito relevante, atendendo a que o seu principal objectivo – a qualificação para o ‘play-off’ – já está assegurado. E o importante é mesmo ter as baterias carregados para a última fase da competição onde se irá discutir o título.

Quatro jogos de seguida

No domingo, a equipa madeirense volta a competir para a sexta jornada desta competição, com a recepção ao Vitória de Guimarães, novamente no Pavilhão do CAB, às 15 horas, no arranque da segunda volta da competição. A título de curiosidade refira-se que no jogo da primeira volta, realizado em Guimarães, os madeirenses foram derrotados por 94-79.

A encerrar este ciclo ‘infernal’, o CAB terá ainda de fazer dois jogos seguinte com o Illiabum, um na quarta-feira e o outro no sábado. E isto porque o jogo da primeira volta foi adiado.