CAB perde jogo dramático com Illiabum

O CAB Madeira somou ontem, em Ílhavo, a sua segunda derrota na Liga Portuguesa de Basquetebol Masculino, ao perder pela diferença de dois pontos (92-90) no confronto com o Illiabum. Um desfecho com alguma dramatismo, sobretudo se tivermos em linha de conta que a equipa madeirense foi para o intervalo com uma vantagem de nove pontos (51-42), que viria a perder na segunda metade.