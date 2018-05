CAB oferece boa réplica mas perde com Benfica

O CAB Madeira perdeu ontem com o Benfica por 95-91, em partida da última jornada da segunda fase da Liga. Um jogo muito equilibrado, onde a equipa orientada por João Paulo Silva rubricou uma excelente exibição, discutindo a vitória até aos instantes finais.

Como se disse, o equilíbrio predominou no jogo, com constantes alternâncias no comando do resultado. O primeiro período terminou com uma diferença de três pontos favorável ao Benfica (27-24), que se avolumou até aos seis pontos ao intervalo (49-43), fruto de um parcial de 22-19.

Contudo, o CAB reagiu bem após o descanso, passando para a frente do marcador com um parcial de 29-17. O Benfica teve que se aplicar no derradeiro período para evitar a derrota, fruto de um parcial de 29-19. Um resultado que não deslustra minimamente o jogo efectuado pelos madeirenses.

Refira-se que o CAB terminou esta segunda fase no quarto lugar, uma vez que o seu adversário directo, o Guimarães foi ontem derrotado pelo Porto por 102-100.

O CAB apresentou-se nesta partida com Diogo Gameiro (6), José Correia, Mário Fernandes (18), Fábio Lima (11), Khalen Cumberlander (10), Arvydas Gydra (24), João Gallina (7), João Fernandes, Tommie Eddie (2) e Fredy Gentry (13).

Marítimo vence Tubarões

Na II Divisão feminina - 2.ª fase, o Marítimo venceu ontem o Tubarões por 71-68, numa partida disputada no Pavilhão do CAB. Kamila Skierska foi melhor marcadora verde-rubra, com 21 pontos.