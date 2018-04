CAB joga nos Açores lugar na final feminina

A equipa do CAB Madeira joga este fim-de-semana, em Ponta Delgada, nos Açores, frente à União Sportiva, a presença na final do campeonato da Liga Feminina de basquetebol.

Depois da derrota por 64-67 averbada no primeiro encontro desta meia-final, disputado no último sábado no Funchal, a equipa comandada por João Freitas terá agora de inverter o rumo da eliminatória, o que só acontecerá se vencer os dois jogos.

E a primeira missão passa, desde logo, por ganhar a partida desta tarde (19 horas dos Açores), pois só assim conseguirá forçar a realização de um terceiro e decisivo jogo. Se a vitória do CAB for uma realidade, esse terceiro encontro realizar-se-á amanhã, às 16 horas, novamente na capital da ilha de São Miguel.

‘Amigos’ jogam em Ílhavo

A equipa masculina do CAB também joga esta tarde (15 horas) para a segunda fase da Liga. O adversário é o Illiabum, uma equipa que os madeirenses venceram na última quarta-feira por 88-67, em jogo em atraso da segunda jornada.

O jogo de hoje disputa-se em Ílhavo e em caso do vitória, os ‘amigos’ garantem praticamente o quarto lugar da classificação.

Nas divisões inferiores, Galomar e Marítimo também jogam hoje. A equipa do Caniço (4.ª classificada com 32 pontos) recebe, às 15 horas, no Pavilhão do Caniço, o Leça (3.º com 37), num jogo da I Divisão masculina.

Na II Divisão feminina, 2.ª fase Zonal Sul, o Marítimo (2.º com 13 pontos) joga em casa do Basket Almada (3.º com 11 pontos), numa partida agendada para as 14h30.