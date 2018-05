CAB inicia hoje ‘play-off’ frente ao Guimarães

O CAB Madeira inicia hoje a disputa dos oitavos-de-final do ‘play-off’ da Liga Masculina de Basquetebol, recebendo o Vitória de Guimarães, num jogo agendado para as 16 horas, no Pavilhão do CAB. Um horário que se repete amanhã, no mesmo local, no segundo encontro.

Entrar a ganhar neste dois primeiros confrontos é o objectivo claro assumido pela equipa de João Paulo Silva, de forma a encarar o posterior duplo confronto fora com outra tranquilidade. Recorde-se que os ‘amigos’ tem a vantagem de, caso venha a ser necessário, jogar o quinto jogo em casa, fruto do 4.º lugar alcançado na 2.ª fase do Grupo A.

Refira-se, como complemento, que o confronto directo entre as duas equipas é, para já, desfavorável à equipa madeirense: os vimaranenses venceram três encontros (81-70 e 92-78, na primeira fase, e 94-79 na segunda fase), enquanto o CAB apenas ganhou um dos jogos da segunda fase por 94-89. No entanto, é importante referir que agora é que é mesmo a sério!

Fábio Lima foi o MVP nacional

Entretanto, o extremo do CAB Madeira Fábio Lima foi o melhor jogador português da fase regular da Liga Portuguesa. O internacional português terminou a fase regular com médias de 17.6 pontos, 7.0 ressaltos, 2.2 assistências, 1.4 roubos de bola e 42% de eficácia nos lançamentos de três pontos, para uma valorização de 20.0MVP.

Curiosamente, foi um jogador do Vitória de Guimarães, adversário do CAB nestes oitavos-de-final, o melhor desta fase regular. Trata-se do norte-americano Rod Nealy. N.G.