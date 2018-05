CAB ganha vantagem no play-off no prolongamento

O CAB Madeira conseguiu ontem se colocar em vantagem nos quartos-de-final do play-off da Liga portuguesa masculina ao vencer o Guimarães, no reduto deste, apenas no primeiro prolongamento e por 100-104.

A formação madeirense, apenas no último período conseguiu ser mais forte com os vimaranenses, conseguindo um parcial de 15-28 que permitiu o empate no tempo regulamente a 87 pontos, e obrigando a um prolongamento, que veio a ser ganho pela formação orientada por João Paulo Silva, por 13-17, ditando assim o resultado final em 100-104.

Contudo e até à entrada do quarto período de jogo os madeirenses estiveram sempre atrás no marcador, com 48-39 ao intervalo e 72-59 no final do terceiro período. Apenas uma recta final de luxo permitiu a segunda vitória nestes quartos-de-final do play-off, estando agora o CAB em vantagem por 2-1. Hoje há novo jogo às 16 horas.