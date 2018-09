A equipa feminina do CAB Madeira terminou na 5.ª posição a sua participação na Taça Vítor Hugo de basquetebol, disputada entre sexta-feira e ontem nos pavilhões de Almada e da Costa da Caparica.

A formação madeirense superiorizou-se ontem ao Carnide por 37-35, no jogo de atribuição do 5. e 6.º lugares. As ‘amigas’ foram para o intervalo a vencer por 20-16, tendo na segunda parte...