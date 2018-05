CAB fecha segunda fase em casa do Benfica

A equipa masculina do CAB Madeira encerra esta tarde (15 horas), no Pavilhão Fidelidade, frente ao Benfica, a sua participação na 2.ª fase, Grupo A da Liga Portuguesa de Basquetebol, em jogo da 10.ª jornada.

A equipa madeirense, que ocupa o 4.º lugar deste grupo principal, fruto de 16 vitórias, 15 derrotas e um somatório de 47 pontos, tem pela frente o segundo classificado (25 vitórias, 6 derrotas e 56 pontos), que perdeu precisamente na última jornada a liderança para a Oliveirense.

Uma tarefa que se adivinha difícil para a equipa de João Paulo Silva, que no entanto já não deverá ver fugir-lhe a suas actual classificação assegurada. De facto, o Vitória de Guimarães, que ainda ameaça o 4.º lugar dos madeirenses, não deverá ter grandes hipóteses na deslocação ao reduto do Porto (3.º classificado).

Galomar fora, Marítimo em casa

Na I Divisão masculina - II Fase Norte B, o Galomar (4.º com 38 pontos) tem dois jogos importantes na luta pela permanência. Hoje (21 horas), os madeirenses jogam em casa do Leça (3.º com 41 pontos), enquanto amanhã vão medir forças com o Basquete Barcelos (14h30), equipa que soma menos um ponto.

Na II Divisão feminina, II Fase Sul, o Marítimo recebe hoje (13h30), no Pavilhão do CAB, a equipa do Tubarões. As verde-rubras, que ocupam o 2.º lugar com 16 pontos, são favoritas frente o último classificado, que soma 10 pontos. N.G.