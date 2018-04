CAB estreia-se a vencer na segunda fase

Ao quinto jogo da segunda fase da Liga portuguesa de basquetebol masculino, o CAB Madeira somou finalmente a primeira vitória.

Ontem, em jogo referente à sexta jornada do grupo A do campeonato os ‘Amigos’ receberam a visita do Guimarães e venceram por 94-89, numa partida que ficou marcada pelo equilíbrio, mas com os insulares a serem mais fortes, nos pormenores, na primeira parte.

A equipa orientada por João Paulo Silva entrou bem no encontro e veio a vencer o primeiro parcial por 23-21, para depois somar novo triunfo, no segundo parcial, por 24-20, o que os levou a ir para o intervalo a vencer por seis pontos de vantagem (47-41).

No reatamento os vimaranenses foram atrás do prejuízo, mas encontraram sempre um adversário bastante concentrado defensivamente, pelo que o terceiro período terminou com um empate a 26 pontos.

Nos últimos 10 minutos as ‘emoções’ foram mais fortes e o Guimarães andou na frente do marcador, mas sem nunca ganhar uma vantagem confortável que pudesse mudar o rumo do resultado. A vitória por 21-22 não foi suficiente, pelo que o CAB conseguiu assim a vitória final por 94-89.

A equipa do CAB alinhou: Diogo Gameiro (13), José Correia, Mário Fernandes (11), Joaquim Oliveira, K. Cumberlander (16), A. Gydra (14), Gallina (7), João Fernandes, T. Eddie (20) e F. Gentry (13). Com um jogo a menos os insulares estão agora no quinto lugar, do grupo A com 41 pontos.