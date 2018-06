CAB e Francisco Franco perdem em sub-14

A equipa masculina do CAB e a formação feminina da Escola Francisco Franco somaram derrotas nos jogos disputados ontem, a contar para as respectivas fases finais do Campeonato Nacional de Sub-14 de basquetebol

Em masculinos, numa competição que se disputa em Olhão, os ‘amigos’ voltaram a perder os dois confrontos realizados ontem, tal como havia sucedido na sexta-feira.

Os jovens madeirenses perderam ontem de manhã frente à Ovarense por 74-35, voltando a sair derrotados do confronto realizado à tarde, frente ao Queluz, desta feita por 77-43.

A equipa madeirense termina a sua participação hoje, pelas 10h30, frente à equipa do FC Porto ‘A’, que também conta por derrotas os quatro jogos já disputados.

Na prova feminina, cuja fase final está a decorrer no Pavilhão Municipal de Ventosa do Bairro, na Mealhada, a Escola Francisco Franco até começou bem a competição, na sexta-feira, vencendo o Queluz por 42-39, não obstante ter perdido o outro encontro do dia frente ao GDESSA por apenas dois pontos (37-35).

Ontem, as madeirenses voltaram a perder pela margem de dois pontos frente ao Guifões (46-44), tendo depois sido derrotadas pelo Benfica por 50-29.

A despedida da Escola Francisco Franco desta fase final acontece hoje, pelas 10h30, frente ao 5Basket. N.G.