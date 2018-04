CAB defronta candidatos

A equipa masculina do CAB Madeira prossegue esta tarde a sua participação na segunda fase do Grupo A da Liga de Basquetebol, jogando pelas 17 horas, em Oliveira de Azeméis, frente ao segundo classificado, a Oliveirense.

Uma partida que se adivinha particularmente difícil para a equipa comandada por João Paulo Silva, que terá pela frente um dos mais fortes candidatos à conquista do título nacional. Recorde-se que a Oliveirense está igualada com o Benfica na primeira posição, com o mesmo número de vitórias e derrotas, perdendo apenas no que concerne à diferente de pontos marcados e sofridos.

Amanhã, pelas 15 horas, no CAB volta a jogar em casa de outro pretendente ao título nacional, o FC Porto, equipa que ocupa o terceiro lugar da classificação, com menos três vitórias do que o duo da frente. Outro encontro de grau de dificuldade elevado para os madeirenses que, recorde-se, encerram esta segunda fase no dia 5 de Maio, sábado, frente ao líder Benfica.

No entanto, o CAB já tem praticamente a sua posição definida (4.º lugar), fruto das duas vitórias de vantagem que tem sobre o 5.º colocado, Vitória de Guimarães.

Galomar e Marítimo também jogam este fim-de-semana

Na I Divisão masculina – fase da manutenção, o Galomar tem um duplo compromisso este fim-de-semana. Hoje, a equipa madeirense (4.º classificada com nove vitórias e 18 derrotas), que se apresenta motivada pelas duas vitórias alcançadas no último fim-de-semana, recebe o primeiro classificado deste grupo o FAC (14 vitórias e 14 derrotas).

Amanhã, os canicenses jogam em Ílhavo (16h30), frente ao Illiabum B, equipa que ocupa o último lugar com seis vitórias e 21 derrotas.

Já na II Divisão feminina - fase zonal Sul, o Marítimo desloca-se hoje (16h30) ao Algarve para defrontar o CB Albufeira. As verde-rubras estão no segundo lugar da classificação com sete vitória e uma derrota, em igualdade com o líder SIMECQ. Já as algarvias ocupam o 5.º lugar com duas vitórias e seis derrotas. N.G.