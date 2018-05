CAB cai na ‘negra’ frente ao Guimarães

O CAB Madeira foi afastado das meias-finais da Liga Masculina de Basquetebol, ao perder ontem à noite, no seu pavilhão, por 86-94, com o Guimarães, no quinto jogo dos quartos-de-final do ‘play-off’.

Os madeirenses, sem Arvydas Gydra, estiveram sempre na luta pelo apuramento - a exemplo daquilo que foram todos os jogos desta eliminatória - acabando, porém, por ceder na parte final.

Depois de ter ficado em desvantagem no final do primeiro período (22-28), a equipa de João Paulo Silva recuperou no seguinte (26-19), atingindo o intervalo a ganhar por um pontos (48-47).

No entanto, os vimaranenses passaram para a frente no terceiro parcial (14-19), acabando por confirmar o apuramento no último período com um 24-28.

O CAB apresentou-se com Diogo Gameiro, José Correia, Mário Fernandes (17), Joaquim Oliveira, Fábio Lima (8), Khalen Cumberlander (27), João Gallina (3), João Fernandes, Tommie Eddie (10) e Fredy Gentry (21). N.G.