CAB acerta calendário frente ao Illiabum

O CAB Madeira defronta, esta tarde (15 horas), no seu pavilhão, o Illiabum, em jogo em atraso da segunda jornada da liga masculina de basquetebol.

Trata-se do primeiro de dois confrontos entre as duas equipas no curto espaço de quatro dias. De facto, no próximo sábado as duas formação voltam a medir forças, desta feita em Aveiro, em partida da 29.ª jornada da prova. Depois do triunfo alcançado no último domingo, frente ao Guimarães - o primeiro desta segunda fase da prova - a equipa comandada por João Paulo Silva (5.º com 41 pontos), que está na luta pelo quarto lugar, vai tentar somar mais uma vitória, desta feita diante de um adversário que está logo atrás na classificação (6.º com 39 pontos). N.G.