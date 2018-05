C. Santos VP vence no arranque do circuito

Aí está a quarta edição do Circuito Golfe Empresas CGSS/DIÁRIO. 28 equipas/empresas e um total de 112 golfistas ‘desfilaram’ naquele que foi o primeiro dos quatro torneios que compõem a edição de 2018 do evento, um número que é para já um recorde de inscritos.

O percurso Machico-Desertas, do campo do Santo da Serra encheu-se de competição, convívio fair-play e muita luta pelos lugares do pódio, onde a vitória foi encontrada no desempate, com duas equipas a fecharem a prova com os mesmos 79 pontos. Assim sendo foi preciso recorrer ao primeiro critério de desempate, o handicap médio da equipa mais baixo.

Desta feita a empresa C. Santos VP /Flinstones sagrou-se campeã desta etapa inaugural com 79 pontos, com destaque para os 42 pontos do par Pedro Sardinha Freitas e os 37 de Márcio Gouveia/António Vargas. Já o quarteto composto por João Andrade/Francisco Renato Silva (40 pontos) e Joe Teixeira Mendes/Rui Freitas (39 pontos) da equipa, Marina Shopping veio a alcançar o segundo lugar.

Finalmente os 36 pontos do par Miguel Sousa/Paulo Silva e os 41 pontos da dupla Carlos Gouveia/Manuel T. Brazão levaram a Coral a fechar o pódio com 77 pontos.

De referir que três pontos apenas, separaram o quinto classificado do primeiro lugar.

A disputa pelo título de empresa campeã volta no próximo dia 16 de Junho.