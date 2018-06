Busto ‘original’ vai para o escritório do museu CR7

O busto de Cristiano Ronaldo, que estava no Aeroporto da Madeira, foi substituído, na madrugada da passada quinta-feira, e agora vai para o escritório do museu CR7. O novo busto do melhor jogador do mundo é da autoria de um escultor espanhol, uma situação que causou mal-estar junto de Emanuel Santos, escultor madeirense que foi o autor do ‘original’ busto que se tornou viral. Tanto que quem vinha à Madeira tinha que, obrigatoriamente, posar ao lado da escultura do craque português.

O certo é que Emanuel Santos não foi informado desta ‘troca’ e ficou “triste” com toda esta situação. Isto depois de ter sido alvo de críticas pelo facto de a escultura, inaugurada no ano passado, não ser parecida com o CR7.

Numa primeira abordagem feita, na manhã de ontem, pelo DIÁRIO e pela TSF, Duarte Ferreira, director do Aeroporto da Madeira, disse não ter conhecimento desta substituição e que iria procurar se inteirar do que se terá passado. Depois, durante a tarde, revelou que, afinal, a substituição do busto foi pedida pela família Aveiro, através do Museu CR7, tendo esta sido efectuada na noite de quinta para sexta-feira. “O museu [CR7] pediu-nos para substituir e colocar este busto em homenagem ao atleta e achámos que devíamos trocar, mas de qualquer modo temos o antigo guardado”, referiu, escusando-se comentar o facto de o escultor madeirense não ter sido informado desta substituição e de estar “triste”.

Hugo Aveiro, irmão de Cristiano Ronaldo, disse que este novo busto que foi colocado no Aeroporto da Madeira está melhor do que o primeiro, que se tornou famoso e correu o mundo, não pelas melhores razões. “Não existem bustos nem estátuas de bronze parecidas com a pessoa, parecidas com ele são as duas estátuas de cera que tenho no museu [CR7], mas este busto está melhor do que o outro, é o que a gente acha, eu e ele [Cristiano Ronaldo]”, afirmou, revelando que o primeiro busto, que foi retirado da infra-estrutura aeroportuária, irá “ficar guardado no escritório do museu”.

Sobre o facto de Emanuel Santos, escultor madeirense, não ter sido informado sobre esta substituição, Hugo Aveiro afirmou que “não tinham nada que informar”, até porque realçou que o busto era da propriedade da família. “Ele fez o trabalho, foi pago por isso e como um escultor espanhol ofereceu este novo busto que estava bem feito, decidimos trocar. Se ele [Emanuel Santos] foi apanhado de surpresa, o problema é dele”, referiu.

Em relação às críticas que estão a surgir sobre esta substituição, o irmão do CR7 disse que “aquela não era a cara dele”, mas que toda esta polémica lhe “passa ao lado”. “Se fosse da cara deles não diziam que o antigo busto era a imagem de marca do Aeroporto da Madeira”, concluiu.