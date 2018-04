Burlona do OLX enganou polícia madeirense

As compras ‘on-line’ são um hábito cada vez mais comum na sociedade contemporânea mas nem sempre os consumidores tomam as devidas precauções para evitar burlas, nem mesmo quem lida quotidianamente com o fenómeno da criminalidade. É disso exemplo um chefe da PSP na Madeira que pagou 145 euros por um processador de computador publicitado no site de vendas OLX e que acabou sem aquele componente e sem o dinheiro.

O caso, com julgamento marcado para as 10h00 de 14 de Maio, na Instância Local da Comarca da Madeira, tem como arguida Ana Cristina Monteiro Rodrigues, uma jovem de 21 anos residente no Barreiro (margem sul do Tejo), que há três anos colecciona acusações de burla por venda simulada de artigos informáticos anunciados no OLX. Soma mais de três dezenas de processos, por todo o país, sendo que dois deles têm como vítimas cidadãos da Madeira.

Um dos processos do Funchal tem o citado profissional da PSP como lesado. Em Julho de 2015 este cidadão de 51 anos encontrou no ‘site’ de vendas um processador Intel a um preço convidativo. Fez a encomenda e pagou por transferência bancária os 145 euros para uma conta titulada por Ana Rodrigues. Esperou uns dias e como não recebeu a encomenda em casa, ligou a pedir mais dados ao anunciante. Quando recebeu a resposta que não tinham colocado nada à venda no OLX percebeu que tinha sido enganado e apresentou queixa na Polícia Judiciária.

O desfecho de um caso semelhante que há um mês foi a julgamento na Comarca da Madeira leva a que o lesado deste caso mais recente possa alimentar esperanças de vir a ser reembolsado da verba que despendeu. Já com o processo no tribunal, a burlona, também jovem e residente no continente, devolveu as verbas que extorquiu a oito cidadãos madeirenses num esquema de venda simulada de sapatilhas publicitadas numa página de Facebook.