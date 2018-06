Burla internacional passou pela Madeira

Cerca de 163 mil euros retirados de forma fraudulenta da conta da empresa de importações egípcia El-Panda Trading foram parar à conta bancária de Maria Barcelos, uma cidadã madeirense residente em Santana, que durante mês e meio fez uma ‘festa’ com o dinheiro que lhe veio parar à mão. A mulher acabou por ser alvo de investigação e acusada dos crimes de branqueamento e burla qualificada, mas na quarta-feira foi absolvida no tribunal da Instância Local do Funchal.

Segundo consta da sentença, tudo começou em Junho de 2015, quando o gerente da empresa egípcia recebeu um contacto de alguém que utilizou um endereço de correio electrónico muito semelhante ao do grupo industrial norte-americano Chesterton, seu habitual fornecedor, a informar que os futuros pagamentos de serviços deveriam ser feitos para uma conta do Banif, no nome da mulher de Santana. Parecendo verosímil, a empresa agiu em conformidade e transferiu 163 mil euros. Com o dinheiro na conta, durante mês e meio a arguida efectuou levantamentos diários até ao limite permitido pelo multibanco (400€). Até 3 de Agosto de 2015 terá levantado mais de 11 mil euros da conta. Segundo o Ministério Público, teria ficado apenas com uma percentagem para si e entregue boa parte do dinheiro a um cúmplice, não identificado na investigação. Afinal de contas, tratava-se de uma mulher sem grandes conhecimentos de informática (tem apenas o 4.º ano de escolaridade) e em situação de carência económica (desempregada, na insolvência e com uma filha a estudar no continente).

No julgamento, Maria Barcelos argumentou que o dinheiro que lhe caiu na conta pertenceria a um amigo estrangeiro que conheceu na Internet e que pretenderia comprar uma casa na Madeira. Ela ficaria com 9 mil euros a título de comissão. Uma versão que não convenceu minimamente a juíza Joana Dias. Ainda assim, a magistrada acabou por absolver a arguida, pois não ficou provado que a mulher de 52 anos tivesse conhecimento da origem ilícita daquelas verbas ou de todo o enredo que estava por detrás daquelas transferências. M. F. L.