Bullying debatido na Região

‘Entre levadas e veredas... Os caminhos da saúde mental na infância e adolescência’ é o tema do XXIX Encontro Nacional da Associação Portuguesa de Psiquiatria da Infância e da Adolescência, a decorrer de 12 a 14 próximos na Casa de Saúde Câmara Pestana. Entre os oradores convidados está o psiquiatra Daniel Sampaio, com um importante trabalho desenvolvido em torno das problemáticas da adolescência, e Dieter Wolke, professor no Departamento de Psicologia e Divisão de Saúde Mental e Bem-estar da Universidade de Warwick, no Reino Unido, especialista em bullying em contexto escolar e familiar.

Os trabalhos começam precisamente com a intervenção do conferencista internacional. Wolke vai abordar em inglês as consequências a longo prazo do bullying pelos pares. Vai participar também Teresa Goldschmidt, pedopsiquiatra, médica do Centro Hospitalar Lisboa Norte (que inclui os hospitais de Santa Maria e Pulido Valente). A sessão de abertura é apenas às 10h30, depois de uma pausa para café.

A primeira mesa redonda é dedicada a ‘Novas Questões em Saúde Mental da Infância e Adolescência’. ‘Reflectindo a diversidade de género na infância e na adolescência’; o ‘Uso excessivo das novas tecnologias: impacto no desenvolvimento da linguagem’; ‘O uso excessivo das novas tecnologias: implicações no sono’; e ‘Drogas sintéticas: uma realidade actual’ serão trabalhados. A segunda será já na parte da tarde, vai abordar pelas 16h30 o ‘Internamento em Pedopsiquiatria - Diferentes Locais, diferentes experiências?’. Vai contar com vários contributos de especialistas de Norte a Sul do país e encerra o dia.

Os trabalhos no segundo dia começam às 9 horas com uma conferência. ‘Rotas Alteradas... sinais de alerta na Primeira Infância’, por Pedro Caldeira da Silva, pedopsiquiatra do Centro Hospitalar Lisboa Central. Segue-se a terceira mesa redonda dedicada a ‘(Inter)Ligações e outros caminhos cruzados na saúde mental’, pelas 10h30. ‘Sexualidades: da infância e adolescência’, ‘Perspectiva da juíza no trabalho com crianças e adolescentes em contexto de Tribunal’, que levará ao encontro a juíza Susana Mão de Ferro, da Comarca da Madeira; ‘O contributo da EMAT - Equipa Multidisciplinar de Assessoria ao Tribunal na prevenção/tratamento dos comportamentos de risco para a saúde mental’ e a ‘Perspectiva do Psicólogo em contexto escolar’ são temas em cima da mesa.

A última mesa redonda é no mesmo dia, às 14h30. ‘Os novos caminhos da Pedopsiquiatria’ serão explorados por três oradores. ‘Conquistas e desafios na realização de investigação durante o internato médico: a experiência de Coimbra’; ‘Investigação clínica em Pedopsiquiatria em Portugal: análise estratégica’; e ‘Aplicação prática da investigação clínica: o exemplo das urgências’ antecedem uma conversa com Daniel Sampaio e com Mónica Cardoso, psicóloga do SESARAM, prevista para as 16h30 sobre os caminhos da Saúde Mental na escola.

O dia 14 será dedicado a um workshop com Dieter Wolke sobre como identificar nas consultas casos de bullying pelos pares e irmãos. Entre as 9 e as 12 horas, no Four Views Monumental.

A participação neste encontro está sujeita a inscrição e pagamento.