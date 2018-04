‘Bruxo’ burlou 28 mil euros a idosa para ‘purificar’ filho

É preciso subir o último monte por detrás do derradeiro caminho empedrado para chegar à casa da mulher de 81 anos, a mais recente vítima do ‘conto do vigário’ na Madeira. Santo António da Serra dá o nome à freguesia que foi palco de uma ‘golpada’ muito pouco religiosa por parte de um indivíduo perito no exercício da má fé e na exploração da iliteracia e da ignorância das pessoas que, neste caso, resultou na extorsão de cerca de 28 mil euros - o suficiente para deixar a vítima despojada do fundo de maneio e sem dinheiro para alimentar-se ou pagar as despesas correntes.

Segundo apurou o DIÁRIO, o indivíduo que alegadamente se fez passar por bruxo já foi identificado pelas autoridades. Trata-se de um homem de 35 anos, reincidente na prática de crimes desta natureza e que reside no sítio do Vasco Gil, zonas altas do Funchal. Um conhecedor das localidades mais recônditas da ilha onde surge na pele de curandeiro para vender promessas que não se realizam. Por vergonha, a maioria das vítimas não participam os crimes às autoridades.

Tudo começou quando o burlão soube que a octogenária, católica praticante, vivia numa ânsia constante pelo facto de estar convicta que o filho, emigrado no estrangeiro, mantinha relações extraconjugais durante o casamento. Por isso, estava disposta a dar tudo para que o homem fosse afastados dessas mulheres.

No Santo da Serra, as ‘consultas’ domiciliárias levadas a cabo pelo curandeiro arrastavam-se desde finais do ano passado. Mas só agora chegaram ao conhecimento da Polícia Judiciária depois da sobrinha a ter convencido a formalizar queixa-crime por burla contra o pretenso curandeiro. Tal aconteceu depois de ter descoberto que a tia já não tinha dinheiro para comer nem para pagar as contas da água e luz.

Ao longo dos últimos meses, a viúva efectuou levantamentos e transferências bancárias para pagar as ‘consultas’ domiciliárias ao alegado curandeiro que, pelas somas detidas pela Polícia Judiciária, se cobrava bem. Segundo apurou o DIÁRIO, por cada sessão e pretensos tratamentos foram efectuados pagamentos que oscilam ente os 100 e os 600 euros.

Contudo, sabe-se que uma das consultas realizadas no início deste ano ascendeu aos 3 mil euros. Terá sido nessa sessão que o ‘curandeiro’ apresentou-lhe um dos ‘homens traído’ pelo filho da viúva. Um indivíduo que não era mais do que um cúmplice do suspeito para alegadamente resolver a tal relação extraconjugal e, claro está, alimentar a burla.

O caso foi desmontado há pouco mais de uma semana, na sequência da formalização de queixa-crime na esquadra da PSP. O inquérito já transitou para a alçada do Departamento de Investigação Criminal da Polícia Judiciária do Funchal, que tem a competência exclusiva de crimes de burla, e deverá seguir para os tribunais competentes.