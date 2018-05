Bruno Rodrigues vence na Calheta o Troféu Yaris

Ao contrário do que, por lapso, afirmamos na edição de ontem do DIÁRIO na reportagem do Rali da Calheta, os vencedores do Troféu Yaris Madeira 2018 naquela prova foram a dupla Bruno Rodrigues/ Valter Serrão e não a dupla Vítor Ferro/ Carlos Ferro.

Apesar dos campeões do ano passado terem participado ao volante de um Toyota Yaris, os mesmos não se inscreveram no referido Troféu, logo foram os vencedores. Apesar de inscrito no Troféu, também Tiago Neves não pontuou nesta prova, visto que a sua viatura não se encontrava em conformidade e o mesmo retirou a sua inscrição.

Assim sendo, Edgar Sousa/ Aléxis Freitas foram os segundos, enquanto Miguel Ornelas/ João Sousa fecharam o pódio.

Seria positivo as organizações destas competições particulares informarem a Comunicação Social quando existirem entradas e saídas de equipas sob pena de sermos induzidos em erro por falta de informação, acabando por prestar uma informação errada ao público.

Segue-se o Rali de Santa Cruz

A próxima prova do Campeonato da Madeira de Ralis Coral regressa agora no próximo mês de Junho, nos dias 8 e 9 e com a realização do Rali de Santa Cruz, prova que é organizado pela Automóvel Clube Concelho Santa Cruz.