Bruno Nogueira vai voltar aos palcos de ‘stand-up comedy’

O humorista Bruno Nogueira esteve ontem no Funchal, no arranque da 44.ª Feira do Livro, para falar de humor. Bem disposto e com um grande sentido de humor, falou dos desafios em fazer as pessoas rir. Um trabalho que, à primeira vista, pode parecer fácil, mas exige muito de quem o faz. “No início, as pessoas achavam que fazer comédia era dizer umas piadas, ou que o engraçadinho da empresa poderia ser comediante, mas é preciso um grande trabalho de investigação”, diz o humorista que aprendeu a arte de escrever comédia nas ‘Produções Fictícias’, um sítio com “excelentes profissionais que reunia talentos como não se vê hoje em lado nenhum e que me ensinou a trabalhar e a escrever como poucos sabem entendem”.

O humorista de hoje não precisa de ser corajoso, mas está sujeito ao “politicamente correcto” e tem de contar com a generosidade de quem está a ouvir porque, se a piada não for recebida com inteligência, corre o risco de ser visto como uma “besta”.

Por isso, a sua grande preocupação é “fazer rir as pessoas”, desconstruindo a realidade “para que percebam o que se calhar já não ligam nas notícias e nos jornais”.

Entende que limites no humor “seria uma coisa perigosa”, mas assume ter os seus próprios limites, enquanto argumentista, por haver temas que não devem ser abordados de forma cómica. “Não consigo fazer piada com uma mãe que perdeu um filho, até podia, mas isso diz muito de quem o faz e não quero ir por esse caminho”.

Bruno explicou que ainda tem esperança de, um dia, ganhar dinheiro com a profissão que escolheu aos 18 anos.

“Percebi que era a única coisa que eu sabia fazer para me integrar com outras pessoas e que era a única coisa que me salvava do meu corpo esquisito: alto, magro e tímido”, refere, salientando que tem pouca paciência para a “burrice” e a “incompetência”, dando um exemplo dos grandes ditadores do Mundo, “pessoas que não estão dispostas a abdicar de uma maneira de pensar nem aceitar que possa haver vários pontos de vista”.

Mas nem só de risos se faz um humorista. Há também um lado melancólico associado ao processo da construção do humor que o obriga a ver as coisas com uma lupa e o resultado pode ser cómico ou melancólico”.

Considera-se uma pessoa “sem interesse” quando despe a pele de humorista, com poucas mensagens para dizer ao Mundo.

Longe dos espectáculos e da televisão, Bruno Nogueira está a preparar um novo ‘stand-up comedy’ que espera apresentá-lo no final do ano e trabalhou numa série para a RTP1, com estreia em Outubro, “a melhor coisa que fez nos últimos tempos”. Crítico quanto à forma como se trabalha no pequeno ecrã, continua a acreditar que é um meio incrível para passar uma mensagem.

Bruno Nogueira encara o humor como uma forma de vida sem o qual não seria feliz e teria um emprego, como a maior parte das pessoas, “para pagar contas e criar filhos”.

Elege Herman José como o melhor humorista em Portugal porque “tem a capacidade de reinventar-se, soube adaptar-se aos tempos modernos e teve a inteligência de captar a atenção das várias gerações”.

A passagem de Nogueira pelo Funchal foi mais uma oportunidade para visitar a Madeira, “um paraíso para quem gosta de jardins,” com uma “agradável temperatura” que gostaria de levar para Lisboa.