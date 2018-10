Bruno Moniz, da ADRAP, e Cátia Santos, do Estreito, venceram no passado sábado a 24.ª edição da Corrida do RG3/Exército. Uma prova organizada pela Associação de Atletismo da Madeira em parceria com o RG3, pontuável para o Circuito Madeira a Correr - Re/Max Elite e Circuito Mini Madeira a Correr, e que contou com a presença de mais de 400 atletas.

A prova principal, numa distância...