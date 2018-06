Bruno ignora futebol na lista dos títulos

Numa mensagem no facebook, publicada na tarde de ontem, Bruno de Carvalho enumerou os títulos conquistados pelo Sporting esta época, nas diversas modalidades, mas deixou de fora a Taça da Liga de futebol. A publicação surgiu após a equipa leonina de hóquei em patins ter garantido o título nacional 30 anos depois, num momento presenciado por Bruno de Carvalho, no Pavilhão João Rocha (triunfo diante do FC Porto por 4-3).

No facebook, o presidente do Sporting recordou os títulos desta época, mas não fez referência à conquista da Taça da Liga pelo futebol sénior. Na mensagem, Bruno de Carvalho ainda deixou a seguinte frase: “E tantas, tantas outras conquistas nas restantes modalidades!”. A verdade é que a ausência de uma referência concreta ao título conquistado pela equipa de futebol sénior do clube não passou despercebida aos adeptos leoninos. Na mesma publicação, Bruno de Carvalho deixou ainda as seguintes notas: “Obrigado a todos pela Atitude e Compromisso!!!! Isto é o Sporting Clube de Portugal! O Universo Sportinguista merece ser feliz!”

A Taça da Liga, recorde-se, foi conquistada pelo Sporting em Janeiro último, após triunfo diante do Vitória de Setúbal na final que teve lugar em Braga.

Rui Patrício sem clube na ficha

Na ficha de jogo do Bélgica-Portugal [crónica na página 18), Rui Patrício apareceu sem clube. Na informação distribuída ao jornalistas presentes no Estádio Rei Balduíno, em Bruxelas, o nome dos jogadores era acompanhado pelo clube que representam, mas Rui Patrício surgiu sem qualquer referência, depois de ter avançado com a rescisão do contrato que o ligava ao Sporting, na passada sexta-feira. Os adeptos leoninos aguardam agora por novos desenvolvimentos nos próximos dias. Dois jogadores (Rui Patrício e Podence) já avançaram para a rescisão dos respectivos contratos.