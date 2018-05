Bruno Alves afirmou ontem que, apesar dos seus 36 anos, vai continuar disponível para representar Portugal após o Mundial’2018 e desvalorizou a possibilidade de se tornar no defesa mais internacional de sempre.

“Não tenho esse objectivo. O objectivo é ajudar a selecção, trabalhar e ajudar os meus companheiros dentro de campo. O que me motiva é estar presente na selecção, ajudar, jogar e fazer melhor”, afirmou Bruno Alves, que conta com 95 jogos pela formação das ‘quinas’, menos 16 que o reformado Fernando Couto, que é o defesa mais internacional de sempre.

Apesar dos seus 36 anos, Bruno Alves descartou a possibilidade de deixar de representar Portugal após o Campeonato do Mundo e negou que o torneio que vai decorrer na Rússia possa ser a sua última fase final de uma grande competição. “Só penso em ajudar a selecção. Não penso em terminar carreira, nem terminar com a selecção. Estou sempre disponível para ajudar. A selecção proporcionou-me momentos inesquecíveis”, disse o central do Rangers, que falava em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, em Oeiras, minutos antes que mais um treino da seleção nacional.

Questionado sobre os incidentes que ocorreram na semana passada na Academia do Sporting, Bruno Alves considerou que isso “já é passado” e garantiu que Rui Patrício, William, Bruno Fernandes e Gelson Martins vão ser “ajudados ao máximo” pelos colegas de selecção.

Para Bruno Alves, no Mundial2018, o primeiro objectivo de Portugal é “passar a fase de grupos” e só depois os jogadores poderão ter outras ambições.