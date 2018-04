Brisa Maracujá presente em 32 Pingo Doce

O multi-premiado refrigerante Brisa Maracujá da Empresa de Cervejas da Madeira marca mais um ponto na multiplicação de espaços onde pode ser consumido. Passou a estar presente em 32 restaurantes continentais da cadeia de supermercados Pingo Doce.

“Desfrutar uma Brisa Maracujá em território continental está cada vez mais ao alcance dos consumidores que, por todo o país, perguntam-nos por locais de venda ao público”, salienta a empresa que lançou a marca há quase meio século.

Desde a última semana, “os 32 restaurantes indicados (ver a lista) passam a disponibilizar Brisa Maracujá na capacidade 25 cl aos seus clientes”, anuncia. “Para quem ainda não teve a oportunidade de experimentar aqui ficam umas breves informações: A Brisa Maracujá nasceu na ilha da Madeira, mas é um refrigerante de outro mundo. Feito de sumo e polpa de maracujá roxo passa o verdadeiro sabor e frescura desta deliciosa e exótica fruta. Tem alta percentagem de sumo natural e a polpa, que assenta no fundo da embalagem, mistura-se com o sumo ao abrir e inclinar a embalagem. É uma bebida bastante refrescante e excelente para misturar com vodka e gin. Deve beber-se com muito gelo.”

Os restaurantes das lojas Pingo Doce espalham-se de norte a sul de Portugal continental, nomeadamente em Aveiro, Santa Maria da Feira, Valongo, Braga, Braga (Pachancho), Albufeira, Faro, Penha (Faro), Lagos (Av. da República), Almancil, Portimão3, Vila Real de Santo António, Mangualde, Lourinhã, Peniche, Porto de Mós, Bela Vista, Telheiras, Tomás Ribeiro, Loures (Mega), Malveira, Odivelas (Hiper), Póvoa de Sto. Adrião, Fórum Sintra, Alverca (Mega), Prelada, Penafiel, Rio Maior, Santarém (São Domingos), Sobreda (Alto do Moinho), Arcos de Valdevez e Vila Real 2.

“Criada em 1970, foi o primeiro refrigerante no mundo à base de sumo de maracujá puro”, lembra a ECM. Ao longo destes 48 anos, entre muitos prémios, já foi galardoada nos ‘Oscares’ dos produtos de consumo com 15 Medalhas de Grande Ouro ‘Monde Selection’ (quando o produto obtém uma média entre 90% e 100% de aprovação pelo júri) e 12 Medalhas de Ouro ‘Monde Selection’ (média entre 80% e 89%).

Refira-se que a ECM foi uma vez mais premiada, em 2017, neste concurso que distinguiu mais de 351 produtos de 228 empresas e 25 países diferentes, ao receberem o Troféu Internacional de Alta Qualidade com a Cerveja Coral.