Brayan Riascos e Kalindi Souza são reforços

O presidente do Nacional anunciou ontem à tarde, na sede do clube alvinegro, as contratações de dois reforços para a nova temporada: o avançado colombiano Brayan Riascos, que representava a UD Oliveirense, e o lateral direito brasileiro Kalindi, que jogava no Penafiel, isto para além de ter confirmado a renovação dos contratos com Jota, Nuno Campos, Júlio César e Diego Barcelos.

Em relação aos reforços, destaque para Brayan Riascos, avançado de 23 anos, que marcou 14 golos nesta temporada, onze dos quais na II Liga - os outros três foram apontados na Taça da Liga.

O ponta-de-lança colombiano, que mede 1,83 metros, participou em 35 jogos da UD Oliveirense no campeonato, somando 2.836 minutos de utilização, e estava em final de contrato com o clube de Oliveira de Azeméis.

Antes de representar a UD Oliveirense nesta temporada, Riascos jogou no Famalicão, sendo de registar também que fez a formação nos brasileiros do Corinthians

Por sua vez, Kalindi Souza é natural do Pará e tem 24 anos. Representou o Penafiel nas últimas três temporadas, sempre por empréstimo do Grémio Anápolis. Tem, portanto, já alguma experiência no futebol português, bem cimentada nos 34 jogos que realizou para o campeonato, onde somou 3.037 minutos de utilização.

Plantel já tem 17 jogadores

Confirmados estes dois reforços e a continuidade de Jota, Nuno Campos, Júlio César e Diego Barcelos, o plantel do Nacional para a próxima temporada já conta com 17 jogadores, uma vez que há onze jogadores com contrato: Daniel Guimarães, Framelin e Gauther, Mauro Cerqueira, Elízio, Sérgio Marakis, Kaká, Camacho, Vítor Gonçalves, Witi e Rochez.

Uma vez que Diego Medeiros e Mateus Silva, que estavam emprestados pelo Paços de Ferreira não interessam, por acertar estão os processos de Ricardo Gomes, Diogo Coelho, Filipe Lopes, Edgar Abreu, Nii Plange e Diego Silva, tudo apontando para que apenas os três primeiros sejam prioridades.

Outro caso pendente é o de Christian, médio que foi fundamental na subida de divisão. É desejada a continuidade mas tem contrato com o Paços de Ferreira.