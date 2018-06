Brasil de Marco Vasconcelos em destaque

A selecção do Brasil, treinada pelo madeirense Marco Vasconcelos, dominou a competição de badminton dos 11.ºs Jogos Sul-Americanos, que se disputaram na Bolívia.

A representação brasileira conquistou um total de seis medalhas, quatro de ouro e duas de prata, naquele que é o melhor resultado de sempre para o país.

Depois do título na variante de equipas, conquistado na quarta-feira, ontem o Brasil voltou a somar três vitórias nas provas individuais: em masculinos, Ygor Coelho impôs-se por 2-1 ao também brasileiro Artur Pomoceno, enquanto em femininos Fabiana Silva conquistou o ouro ao derrotar a peruana Daniela Brandes por 2-0.

A outra medalha de ouro de ontem foi ganho nos pares masculinos, com a dupla Coelho/Pomoceno a vencer os peruanos Barrueto/Mini por 2-0.

Nos pares femininos, a dupla brasileira Fabiana Silva/Luana Vicente foi segunda classificada, ao perder a final com o par do Peru Daniela Brandes/Danica Nishimura. Em pares mistos, Pomoceno/Vicente também tiveram que se contentar com o segundo lugar, ao perderem por 2-0 com outro par peruano, Nishimura/La Torre.

Marco Vasconcelos muito feliz

Num depoimento publicado através de rede social Facebook, Marco Vasconcelos confessou-se “muito feliz pelos atletas, pela confederação e por todos aqueles que me ajudaram a concretizar este feito”.

Segundo o treinador madeirense, “os atletas foram uns guerreiros, nós fizemos 39 jogos em cinco dias e só perdemos três”, acrescentando que os jogadores brasileiros “tiveram um comportamento de alto rendimento, de verdadeiros campeões”.