BPI e Santo da Serra brindaram aos pequenos grandes campeões

Uma vez mais o Clube de Golf do Santo da Serra brindou os seus jovens jogadores da sua academia com um circuito que contemplou um total de seis torneios e que teve como principal parceiro o BPI.

Foram oito dezenas de jovens golfistas, com idades compreendidas entre os cinco e os 18 anos, que deram brilho a esta competição que teve o seu momento alto no passado dia 9 de Junho com a realização da derradeira prova, onde ficaram conhecidos os ‘novos’ ‘campeões do Santo da Serra.

Entre a competição que foi disputada nas categorias de 18, 9, 6, 3 buracos e Chip & Putt, este derradeiro evento teve como um dos maiores momentos a vitória de Guilherme Abreu entre os mais novatos. Na prova de Chip & Putt, o ‘craque’ de apenas cinco anos de idade veio a ganhar o seu primeiro torneio de golfe totalizando 19 pancadas. Já nas restantes categorias o fair-play e os jogadores ‘ditos’ favoritos foram as estrelas ao longo de todo o evento, que culminou com a consagração dos campeões no Clubhouse.