Bordado e gastronomia de ‘mãos dadas’ na FNA

Além da gastronomia regional o Bordado Madeira, presente no stand da Região, na Feira Nacional de Agrciultura, está a fazer sucesso entre os visitantes. Trata-se de um trabalho todo em Bordado Madeira decorado por João Egídio (uma vela de barco) numa alusão aos 600 Anos da Madeira e que tem sido cenário para várias fotos. As flores também têm sido alvo de várias observações.

Desde a inauguração, o espaço regional tem sido palco de muitas visitas das vários milhares de pessoas que passam pelo certame – o maior e mais importante do sector em Portugal.

O Governo Regional marca novamente presença neste importante evento, tendo deslocado ao local vários elementos da Secretaria Regional de Agricultrura e Pescas.

Recorde-se que, na próxima quarta-feira, a Região estará em destaque através da realização de um showcooking realizado unicamente com produtos regionais.

Da Madeira estão representadas através dos seus produtos várias empresas como a ECM, Fábrica Santo António, GESBA, Fábrica de Mel do Ribeiro Seco, Quinta Pedagógica, Engenho Novo, Henriques e Henriques, Barbeito, JFaria & Filhos, Santo Queijo entre outros.

Este ano, a 55ª Feira Nacional de Agricultura / 65ª Feira do Ribatejo, evento que decorre até ao próximo dia 10 de Junho no Centro Nacional de Exposições, em Santarém, tem como tema o ‘Olival e Azeite’. O evento recebe em média de 200 mil visitantes, dos quais mais de 40 mil são profissionais do sector.