‘Boom’ imobiliário na Madeira

O mercado imobiliário na Madeira está a atingir um ponto de crescimento que já ultrapassa os dois dígitos percentuais no 1.º trimestre de 2018. Com valor da avaliação bancária da habitação a atingir no final de 2017 um valor médio de 1.253 euros por metro quadrado, assistindo-se ao valor mais alto em quatro anos (desde 2014) e ao mesmo nível de 2013 (1.255 euros/m2), os primeiros três meses do novo ano demonstram que a tendência é para continuar a valorização das habitações, sejam eles moradias, sejam apartamentos.

Ora, ainda que não sejam dados oficiais, o portal especializado em mercado imobiliário, ‘idealista’, que tem em carteira (normalmente colocado pelas imobiliárias) quase 4 mil anúncios de casas e apartamentos à venda na Madeira e cerca de 110 no Porto Santo, o preço da habitação na Região Autónoma “registou uma subida de 10,4% durante o primeiro trimestre de 2018, situando-se em 1.493 euros/m2” e a região com as subidas mais significativas, à frente do Norte (6%) e de Lisboa (5,6%).

Segundo o índice de preços do ‘idealista’, “Funchal apresentou um aumento de 7,3%, sendo a segunda maior subida do trimestre no país e a terceira cidade mais cara de Portugal, onde o preço do metro quadrado custa 1.761 euros. Em comparação com o resto do país, a habitação registou uma subida de 3,8% durante o mesmo período, situando-se em 1.754 euros/m2”.

O portal dá conta ainda que “face ao quarto trimestre de 2017, foram 9 os distritos que viram os preços subirem no primeiro trimestre deste ano”, com os maiores aumentos a serem liderados pela Ilha da Madeira “com uma subida de 10,9%, seguida pelo Porto (10,6%), Faro (4,9%) e Lisboa (4,5%), e quanto às capitais de distrito/regiões autónomas, foram 10 as que viram um aumento nos seus preços, com o Porto a liderar “a subida entre as grandes cidades com 8,1%, seguida pelo Funchal (7,3%) e Setúbal com um aumento de 5,5%”. Assim, “Lisboa continua a ser a capital de distrito onde é mais caro comprar, custando 4.213 euros/m2. Em seguida aparece o Porto (2.439 euros/m2) e o Funchal (1.761 euros/m2)”, conclui.

Refira-se que, segundo as últimas estatísticas oficiais divulgadas pela DREM no final de Março, 2017 terminou com preço médio da habitação (avaliação bancária para concessão de crédito) por metro quadrado nos 1.253 euros, ainda longe dos 1.425 euros/m2 de 2010, o valor mais alto desde 2009, sendo que os apartamentos valiam 1.269 €/m2 (o valor mais alto desde 2014, com 1.187 €/m2) e as moradias valiam 1.253 €/m2 (o mais alto desde 2013, com 1.208 €/m2).