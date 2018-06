Bombeiros promovidos e corporação reforçada

Seis elementos que integram a corporação dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos foram ontem promovidos, passando de 2.ª para 1.ª classe. Uma promoção que não acontecia há pelo menos 20 anos, revelou o comandante Fernando Gomes.

António Silva, José Manuel Sousa, Orlando Gouveia, João Lima, António Azevedo e Raúl Camacho, todos eles com mais de 20 anos de serviço, receberam as divisas de bombeiros de 1.ª, numa cerimónia que decorreu nas instalações do quartel câmara-lobense e que contou com a presença de várias entidades.

Ao longo desta celebração, João Lima confessou ao DIÁRIO estar bastante feliz ao progredir na hierarquia, afirmando que este reconhecimento “é o objectivo de qualquer bombeiro”. A diversidade de actividades e a vontade de ajudar ou outros chamaram-no à profissão em 1990 e, desde então, diz não querer fazer outra coisa porque “todos os dias são diferentes e todos são uma aprendizagem”.

Mas se existem coisas que marcam pela positiva, outras ficam na memória pelos piores motivos. Entre outras situações, o bombeiro recordou, por exemplo, o caso de um acidente ocorrido em São Vicente com um carro de turismo, que provocou várias mortes e feridos graves. E um final feliz? questionamos. “Um final feliz é por exemplo o dia de hoje”, referiu.

Já António Azevedo descobriu o gosto pelas sirenes aos 16 anos. Saía da escola e ficava a ver as ambulâncias a passar na estrada. Daí até crescer e perceber que queria ser bombeiro foi apenas um passo e agora conta já com 22 anos de serviço.

Desde cedo apostou nas formações: faz parte da Equipa de Resgate em Montanha, é formador na área de desencarceramento, faz canyoning e tem formação na área de combate a incêndios urbanos e túneis. No entanto, o bombeiro garante que não pretende ficar por aqui porque “é sempre importante adquirir novos conhecimentos”.

Dois dos seus momentos mais marcantes foram a morte de uma criança num rali, no Paul da Serra, e a realização de um parto, no Estreito de Câmara de Lobos, quando viu um bebé nascer-lhe nas mãos.

“O meu ser bombeiro é estar lá fora, ajudar o próximo e ouvir um obrigado. Mais do que isto é fazer um socorro e depois ver a pessoa bem de saúde a caminhar na estrada”, acrescentou.

Além destes bombeiros que subiram de classe, o bombeiro Adriano Graça, um dos mais antigos ao serviço desta corporação, recebeu uma Distinção Honorífica por serviços distintos.

Corporação ganha nova viatura

Ao longo desta cerimónia houve também uma demonstração de combate a um incêndio. O fogo foi extinto com o apoio de uma viatura, que foi ontem entregue pela Câmara Municipal de Câmara de Lobos a esta corporação de bombeiros.

O veículo de combate a incêndios vai ficar no Destacamento do Curral das Freiras, referiu Pedro Coelho, frisando que a autarquia está sempre disposta a colaborar com o que for necessário.

Além deste veículo, os bombeiros receberam também equipamento informático, doado pela Junta de Freguesia local.

No final das comemorações, o presidente do Serviço Regional de Protecção Civil, José Dias, desafiou todos os comandantes e todos os presidentes a seguirem o exemplo do Corpo de Bombeiros de Câmara de Lobos, explicando que “mais do que um direito é um reconhecimento”. “É um dever das instituições promoverem a motivação dos homens e mulheres que compõe os corpos activos dos corpos de bombeiros através das promoções”, sublinhou. José Dias disse ainda que, possivelmente, os elementos que necessitam de promoção de 3.ª para 2.ª classe poderão ser promovidos ainda este ano.