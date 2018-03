Bombeiros com ajudas de 1,9 milhões de euros

Duas semanas e meia após aprovar a autorizar da celebração de contratos programa, no valor total de 1,950 milhões de euros com as Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários da Região Autónoma da Madeira, destinados a apoiar as despesas de funcionamento, de conservação e reparação dos equipamentos afectos aos quartéis de bombeiros e aos seus parques de máquinas e viaturas, o vice-presidente do Governo Regional presidiu à assinatura dos mesmos, em cerimónia que decorreu ontem no Salão Nobre do Governo Regional.

Na sessão estiveram presentes o secretário regional da Saúde, o presidente do Serviço Regional de Protecção Civil e o presidente da Federação de Bombeiros da Madeira, bem como os membros das direcções e comandantes das corporações regionais.

Na sua intervenção, Pedro Calado salientou o cumprimento da promessa do Governo, lembrando que a verba destina-se à “salvaguarda de pessoas e bens na Região, funcionando também como um reconhecimento público que entendemos ser o serviço social e humanitário prestado” pelos bombeiros.

O governante aproveitou para salientar que há outras matérias em negociação, salientando a reivindicação da isenção de 10% do IRS para serviço de voluntariado, que “será assumido pelo Governo Regional” que procura estender além do que propôs o Orçamento de Estado (para serviços de combate a fogos florestais), embora essa seja uma matéria que irá passar por uma necessária aprovação da Assembleia da República sob proposta da Assembleia Legislativa da Madeira.

“Estamos disponíveis para já este ano, vermos de que forma poderemos compensar financeiramente os nossos homens”, disse, sendo matéria que está sob a mesa num grupo de trabalho para reformular o sistema de financiamento dos bombeiros.