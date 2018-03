Boa exibição não chegou

O Câmara de Lobos teve umas das melhores performances da época, mas tal não chegou para bater o Vilaverdense, melhor ataque da prova e que luta pelos lugares cimeiros. Quem não estivesse a par da classificação, até pensaria que era a turma da casa quem luta pela subida, tal o domínio.

O calor intenso não impediu os verde e amarelos de pressionarem alto e jogar em todo o campo. Em um desses momentos, Adriano Aveiro surpreendeu Latyir Fall e roubou o esférico em zona adiantada, tendo assistido Ricardo Sousa, que no cara a cara com Pedro Freitas, permitiu a defesa da tarde. A turma de António Barbosa raramente fazia mais que três passes seguidos, mas aguentou o nulo até ao intervalo, pois o Câmara de Lobos não foi lesto na finalização.

No segundo tempo manteve-se a toada, mas o Vilaverdense foi cínico e marcou na única desatenção. O recém-entrado Ahmed Isaiah aproveitou um erro defensivo e rematou no sentido do golo, ao que o braço de Célio Reis apenas adiou a vantagem. Dupla penalização para o Câmara de Lobos, pois o defesa foi expulso e Latyir Fall balançou as redes pela única vez no jogo.

O golo não esmoreceu os anfitriões, que ‘encostaram o adversário às cordas’. Luís Pestana foi ousado e lançou as fichas todas, no sentido de pelo menos ‘salvar o ponto’. Inácio Teles e Pedro Silva tiveram o golo nos pés e na cabeça, respectivamente. O primeiro surgiu isolado mas pareceu deslumbrado, o segundo até introduziu a bola na baliza, mas o cruzamento de Steve tinha transposto a linha final.